شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فرقة شارموفرز بسهرة رمضانية فى "الشيخ زايد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي فرقة شارموفرز أولى حفلاتها الغنائية فى رمضان، عبر سهرة جماهيرية فى الهواء الطلق يحضتنها مسرح "الحنفية" فى الشيخ زايد، وذلك فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة. واحتفلت شارموفرز، مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، والذى يضم 9 أغانى، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى. Advertisements

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