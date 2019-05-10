عمدا ما سلم.. فرقة الصعاليك تعيد إحياء رائعة التراث السورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عمدا ما سلم عمدا بالغرة شايل وردة، اسأل عنو وينساني وبقلبي شايل مودة".. بهذه الكلمات من التراث السورى الأصيل، أعادت فرقة الصعاليك إحدى روائع التراث السورى الأصيل على طريقتها الغنائية بلمسة موسيقية مزجت بين إيقاعات الدف وحنين الكمانجة وروح الجيتار، عبر إطلاقها بشكل فيديو كليب تحت مسمى "عمدا ما سلم عمدا". وتقدم الصعاليك وصلة غنائية ممتعة من روائع الفلكلور السورى الأصيل برؤية موسيقية أكثر عصرية، باستيحاء اسمها من حكاوى "الصعاليك" ومتمردى المجتمع الفقراء، أمثال روبن هود، لتحمل على عاتقها مسئولية إحياء روح الأغانى الشعبية القديمة بأداء غنائى جماعى ومبهج ببساطة آلاته الموسيقية، وبدأت رحلتها فى ملكوت المزيكا منذ قرابة 5 سنوات، ومن أشهر أغنياتها "غزالى يا غزالى" و"يما تعاليلى". Advertisements

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