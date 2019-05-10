شاهد: أحمد سعد عن طليقته سمية الخشاب: “خدعتني واستغلتني وضحكت عليا”!

نفى الفنّان المصريّ، أحمد سعد،خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة”، عن كلّ ما قالته طليقته الفنّانة، سمية الخشاب، بشأن رفع قضيّة طلاق عليه، مؤكّدًا، أنّه هو من قام بتطليقها غيابيًا، دون علم منها، موضّحًا، أنّه اتّخذ هذا القرار، بعد أنْ تعرض للخيانة والخداع منها، و صرح قائلا : “الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه تبقى مش تمام؛ لأن ده ضد الشرع وضد الدين والأخلاق.. أنا زعلان إن الناس بتطلع تتكلم عليا كدة، وهما معايا حبايبي وروحي.. اللي عند سمية ده كبر، واللي هو أعظم معصية عند ربنا.. هي مش قادرة تطلع تقول إنه سابني.. مع إنها سألت هو سابني ليه.. أنا طلقتها غيابي”.

وأضاف: “مفيش كلام أنها رافعة عليا قضية طلاق من 6 شهور وإزاي يعني إذا كنا قبلها بشهر مع بعض في العراق، وبتنزل صورنا وتكتب حب العمر والكلام ده.. كان في مشاكل كتير أوي بينا وهي خدعتني بحاجات كتير أوي ما أحبش أتكلم فيها، كنا بنحاول نحلها ومعرفناش.. وقرار الطلاق هي ما كنتش متوقعاه، وعمرها ما طلبت الطلاق”، وعن أسباب الطّلاق، قال: “هي ضحكت عليا وأنا أمنتلها جامد بكل ما أملك وأنا كنت محتاج لها في الفترة ديه.. كنت محتاج ست، أنا راجل مهرجل وحياتي غير منظمة، وكنت بشتغل كويس وبكسب كويس ومضيع، وكنت محتاج للأمان وست يتأمن لها وهي كانت أمينة جدا على فلوسي”.

وأوضح :”كنت بعمل حفلات في المحافظات وأرجع أديها الفلوس وأحط القرش على القرش.. جت قالتلي أنت لازم تجيب بيت ملك.. وأنا بأمان شديد قولت لها اكتبي البيت باسمك والشيكات عشان إنتي الي بتروحي تسددي كل شهر القسط، ولما أقولك إبقى انقلي الملكية ليا إبقى اعملي كدة”، واختتم حديثه: “أنا طلبت منها كده عشان مكنش عندي دفتر شيكات ومليش تعاملات مع البنوك.. لكن لما طلبت منها تنقلي ملكية البيت رفضت.. أنا كنت بختبر أنا عايش مع مين وبجس النبض.. فرفضت وقالتلي أديك حقها ده بعد ما الشقة غليت عن تمنها اللي أنا اشتريته به.. وفي الآخر اديتني شيك بربع تمنها وقالتلي إذا كان عاجبك”.

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وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد ظهرتْ مع الإعلاميّ، عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية”، وقالت، إنّها لم تبكِ بعد تنفيذ قرارها بالطّلاق من الفنان أحمد سعد، وإنّ الطلاق ليس نهاية العالم، حتى تبكي من بعده معتبرة، أنّه بداية لحياة جديدة، وأنّها كانت تستطيع أنْ تتدارك الطّلاق، إذا طالت فترة الخطوبة.

الجدير بالذّكر، أنّ المطرب المصريّ، أحمد سعد، أعلن خبر انفصاله عن زوجته الفنّانة، سمية الخشاب، من خلال نشره صورة عبر صفحته في فيسبوك، قائلًا: “قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق، وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي”.