الفنانة المصرية “دينا فؤاد” لطليقها: أنا زهقت .. وأوعدك مش راح ألبس الفستان مرة ثانية !

صرحت الفنانة المصرية دينا فؤاد خلال حوار في برنامج “رسايل”، الذي يُذاع على راديو “إف أم”، مع الإعلامية المصرية جيهان عبد الله بأنها لن تتزوج مجددا، وأكدت على الهواء مباشرة أنها لن ترتدي فستان الزفاف مرة أخرى، وبعثت الفنانة فؤاد برسالتها هذه إلى طليقها شريف عبد العزيز، قالت له فيها: “أنت إنسان محترم جدًا وأبو بنتي وأول حظي… بيننا علاقة محترمة وصداقة وبنت منورة حياتي وحياتك”، وأضافت فؤاد، أنها لن ترتدي فستان الزفاف مرة أخرى.

مستطردة: “زهقت من كتر ما لبسته في الحقيقة وفي أدواري، متهيأ لي مش عاوز ألبسه تاني، الزواج يكون دافعاً عندما يكون الطرف الثاني متفهماً لطبيعة عملك ويعطيكِ دفعة للأمام بحب وإهتمام ومشاركة في كل أفراحك وأحزانك”، وتابعت: “عكس ذلك عندما يهد هذا الشخص من عزيمتك أو يسعى للتقليل منك ويشعرك أن عملك عبء عليه عليك أن تبتعد عنه فوراً”.

ونشرت الفنانة دينا فؤاد مجموعة صور جديدة وهي بثوب الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام” وعلقت فؤاد على الصور قائلة:” من دفيليه بهيج حسين، والجمهور يرد: أنتي أحلى عروسة “.