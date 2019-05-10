"بالفيديو.. وصول محمد إمام لخالة وردة بعد حالة من اليأس في "هوجان

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد امام, باقتحام الشرطة لغرفة فوق السطوح يستقر بها "هوجان", وفرتها له بائعة المناديل "نوجه" وهي أسماء أبو اليزيد, وبتقديم زوجها بلاغ ضد "هوجان" بتهمة مرافقة زوجته, إلا أنها تحضر ورقة طلاقها منه. مرافقة زوجته, إلا أنها تحضر ورقة طلاقها منه. وتدور أحداث الحلقة حول محاولة طليق "نوجة" بالتعدي بالضرب على هوجان ولكن هوجان يلقنه درساً بعدم التعدي Advertisements على نوجة مرة أخرى, وظهور "وردة"خلال زيارتها لـ "بهلول" في السجن. وتنتهي أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "هوجان" بعودة "هوجان" إلى الحارة, وعمله بأحد المقاهي, ومقابلة "لطفي, وحورس", واصطحابه في سيارة تم سرقتها, ووصول "هوجان, حورس, ولطفي", لخالة وردة التي تدعي أنها من الصم.

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