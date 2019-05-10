كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل القبض على غادة عبد الرازق.. بالحلقة الخامسة من "حدوتة مُرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحدث الحلقة الخامسة من مسلسل "حدوتة مُرة" وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، بطلب "مرة"، غادة عبد الرازق، من الموظف الذي يعمل في "البنسيون"، ان يطلب لها" تاكسي" للذهاب لشراء ملابس جديدة بعد تركها للقرية التى كانت تقطن بها.

وطلب الموظف لها سائق تاكسي،"أحمد صفوت" وفى الطريق أوقفهم كمين شرطة و ذهبوا الي قسم الشرطة، ولكن "مره" خرجت بعد أن قال صفوت إنها مجرد زبون، وتم حبس أحمد صفوت "سلطان" بتمهة قتل شاب، ولكن ذهب بعد ذلك المتهم الحقيقي إلي القسم ليبرأ أحمد صفوت، من التهمة ويعترف علي نفسه.