شاهد.. دنيا بطمة للمثليين جنسيا: “لو لم نكن في شهر رمضان لقطعتكم وعلمتكم تشرميلة”

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 03:56 صباحاً - شنت الفنانة المغربية دنيا بطمة هجوماً حاد اللهدة على المثليين جنسياً وذلك في أحد مقاطع الفيديو مهددة إياهم بتقطيع أجسادهم لم لم تكن في شهر رمضان المبارك.
وقالت دنيا بطمة في الفيديو الذي نشرته في صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”لو لم نكن في شهر رمضان لقطعتكم وعلمتكم تشرميلة، في هذا الشهر العظيم أقول لكم الله يهديكم”.
من ناحية أخرى، ظهرت بطمة مع محمد الشداخ ضمن برنامج “حلوة رمضان” حيث أعربت عن محبتها لحلا الترك وأخواتها وطلبت منهن السماح لأننا في شهر رمضان وقالت إنها محبة وطيبة.
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