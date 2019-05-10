هكذا انتقمت مهيرة عبدالعزيز من رامز جلال بعد سخريته من ملابسها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تشارك الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني الجديد “رامز في الشلال”، حيث تساعده في الإيقاع بالضيوف.

وعلى الرغم من أن مهيرة تشارك رامز في مقلبه، إلا أنها لم تسلم من سخريته، حيث سخر من إطلالتها في حلقة الفنان وائل جسار.

رامز قال عن إطلالتها: ” تحسها لابسة من فوق كرة تنس ومن تحت كيس زبالة”، فردت مهيرة على سخرية رامز، بقولها: “طبعا انا اول مرة اسمع التعليق ده.. ربنا يسامحك يا رامز”.

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مهيرة قررت الانتقام من رامز بالسخرية من إطلالته أيضا، حيث كتبت: “ماشي يا رامز.. قلت أطقم مع حلة الملوخية اللي أنت لابسها”.

وكان رامز جلال قد كشف تفاصيل الايقاع بالنجوم في برنامجه، والذي يتم تصويره في أندونيسيا، وذلك في مقدمة برنامجه: “لما تحب تعمل مقالب لازم تبقى مكار زي التعالب ودماغك تفضل شغاله لحد ما تلاقي الإشتغالة والاشتغالة السنة دي في الشلال ملقتش أفضل من أندونيسيا ومكانش في غير سببين علشان نجيب بيهم الضيوف هناك إن الضيف يشارك في برنامج مسابقات أو إنه مسافر يصور إعلان وعلشان تحبك الخطة كان لازم مخرج ومذيعة”.

وأضاف: “جبنا جاد شويري مخرج للإعلان والمذيعة مهيرة عبدالعزيز اللي هنقوم بدورين مذيعة لبرنامج المسابقات في تصوير الإعلان هتكون المذيعة المسئولة عن السوشيال ميديا لتصوير كواليس الإعلان”.