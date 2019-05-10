شاهد كينان أميرزالي على الغداء مع خديجة شنديل وزوجها.. فهل يحضران لعمل جديد؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي كينان أميرزالي الشهير بـ”إيزيل” خلال خروجه من أحد المطاعم برفقة زوجته، الفنانة سينيم كوبال، وذلك بعد غداء جمعهما بالنجمة خديجة شنديل وزوجها الفنان والمنتج بوراك سايشار. الصحفيون توقعوا أن يكون الغداء تحضيراً لعمل جديد يجمع كينان والفنانة الشهيرة بـ”ديلا هانم”، إلا أن النجم التركي نفى ذلك قائلاً: “كانت جلسة أصدقاء ممتعة، وليس غداء عمل”، وعن جديده: “أقرأ مشروعاً وإذا حان الوقت المناسب سنعلن التفاصيل”.

أما سينيم، فسألها الصحفيون عن انضمامها للموسم الثالث من “الحفرة”، فأوضحت: “لقد التقيت مع فريق الإنتاج، ولم نصل لاتفاق، حالياً لا يوجد مشروع جديد”.

يُذكر أن كينان أميرزالي تزوج من سينيم كوبال مايو 2016 بعد قصة حب جمعتهما، وقد كان مسلسل «محمد الفاتح» آخر مسلسل عُرض لكينان، إلا أن الشركة المنتجة له قررت وقف عرض العمل بعد عرض الحلقة الخامسة منه، وهو ما تسبب في صدمة فنية كبيرة لنجم «القبضاي».

من ناحية أخرى، كشفت مصادر صحفية عن استعداد كينان أميرزالي للعودة لجمهوره بمسلسل جديد بعنوان «باريش»، وتدور أحداثه حول قصة بوليسية تجمع بين العشق والانتقام.

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