أول ظهور لتولجهان سايشمان وزوجته مع مولودهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم التركي تولجهان سايشمان وزوجته ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي لأول مرة مع مولودهما “إيفهان” خلال مغادرتهم المستشفى بعد أيام على الولادة.

وفي الوقت الذي حرص فيه الزوجان على اخفاء ملامح ابنهما، اعربت الميدا عن شدة سعادتها باستقبال مولودهما قائلة: “أنا لم استوعب الفرحة بعد، لا استطيع التعبير بالكلام، لا أبعده عني أبداً”، مضيفة: “شعور غريب جداً جداً، أتمنى من الله أن يجعله نصيب لكل من يريد إن شاء الله”.

تولجهان طمأن الصحفيين عن صحة الميدا، وقال: “الحمد والشكر لله، الميدا بصحة جيدة، أريد فقط أن أؤكد على زيادة احترامي لكل لجميع النساء والأمهات، لقد زاد عشقي وإعجابي لألميدا أكثر”.

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الصحفيون سألوا الزوجين: “منّ يشبه ايفهان؟ “، فأجابت الميدا: “لقد ولدت تولجا”، في إشارة منها لشدة الشبه بين النجم التركي ومولوده الأول، وهو ما فجّر ضحكات تولجهان والصحفيين.

الطفل وُلد بصحة جيدة، حيث وصل وزنه إلى 3.285 كجم، وطوله حوالي 50 سم، وقد تلقى النجم التركي وزوجته تهاني محبيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن شوقهم وحماسهم لرؤية أول صورة للمولود.

يُذكر أن تولجهان سايشمان احتفل بزفافها على الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017.

من ناحية أخرى، وقع تولجهان سايشمان على عقد مسلسل جديد بعنوان «البطل»، وفيه يجسد النجم التركي دور ملاكم، حيث يخضع تولجهان حالياً لدروس في الملاكمة.