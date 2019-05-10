حبيبة شآتاي أولسوي تنتقل للعيش معه بعد علاقة دامت 3 سنوات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقلت الفنانة التركية دويجو ساريشن للعيش مع النجم شآتاي أولسوي الشهير بـ”أمير” في منزله بمنطقة زكريا كوي، وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما دامت لـ3 سنوات.

انتقال دويجو للعيش مع شآتاي قطع الشك باليقين على ما اثير مؤخراً حول خلافات دبت بين الحبيبين، حتى وصولهما لقرار الانفصال، كما توقع البعض أن يكون سكن الثنائي المشترك خطوة للتفكير في ارتباط شآتاي ودويجو رسمياً.

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يُذكر أن شآتاي ارتبط بدويجو ساريشن التي تكبره بحوالي 3 سنوات خلال تصويرهما مسلسل «في الداخل»، وهي الحبيبة الثانية في حياة النجم التركي الذي سبق وعاش قصة حب مع الفنانة التركية سيريناي ساريكايا خلال تصويرهما مسلسل «مد وجزر»، إلا أن الأخيرة ارتبطت بعد انفصالها عنه بالنجم التركي كرم بورسين، والذي انفصلت عنه مؤخراً بعد قصة حب جمعتهما لـ3 سنوات.

من ناحية أخرى، احتفل شآتاي أولسوي لتصوير حديثاً بانطلاق الموسم الثاني من مسلسل «الحامي» الذي يتعاون فيه مع شركة Netflix العالمية، ويشاركه بطولة العمل، النجمتين عائشة توران، وهازار إيرجوتشلو، بورتشين تيرزي أوغلو، إنجين أوزتورك، وغيرهم.