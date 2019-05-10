شيماء سيف مرعبة في أحدث ظهور مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك مدير التصوير محمد كارتر جمهوره في صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة شيماء سيف.

كارتر نشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا:«جدتي وحبيبتي»، وظهرت شيماء وهي تضع باروكة شعر لونها أبيض وغيرت لون حواجبها للأبيض، وغيرت من شكلها لتصبح عجوز مخيفة.

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جمهور كارتر وشيماء عبر عن اندهاشه من الصورة من خلال العديد من التعليقات، وسأل الجمهور إن كانت حقا هذه الصورة لشيماء سيف.

يُذكر أن شيماء سيف احتفلت بعيد زواجها الأول منذ أيام، وتبادلت عبارات الغزل مع زوجها عبر حسابها الخاص على موقع «أنستجرام»، وقالت إن السنة الماضية كانت أفضل عام في حياتها، واعتبرها زوجها هدية الله له.

شيماء سيف احتفلت بزفافها على محمد كارتر في مايو 2018، وسط حضور عدد هائل من نجوم الفن ومن بينهم إيمي سمير غانم، حسن الرداد، دنيا سمير غانم، محمد حماقي.

الفنانة الشابة تشارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «الزوجة رقم 18»، والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، ناهد السباعي، هيدي كرم، وسلوى خطاب.