حنان مطاوع تتألق بجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة تتناسب مع روح شهر رمضان الكريم.

حنان شاركت جمهورها بصور من جلسة التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع«أنستجرام»، ووجهت الشكر للماكير الخاص بها، ومصفف شعرها.

الفنانة المصرية ظهرت بعباءة واسعة تغطي جسدها لونها ازرق، بينما أسدلت شعرها بحرية، ولم تتكلف في الماكياج، لتبدو أنيقة جدا.

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صور حنان حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذي أمطرها بعدد من التعليقات، ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين والدتها الفنانة سهير المرشدي وخاصة وهي ترتدي العباءة.

حنان مطاوع يعرض لها حاليا مسلسل «لمس أكتاف»، مع الفنان ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، وإيمان العاصي.

الفنانة المصرية أحدث أعمالها في السينما فيلم «قابل للكسر»، وفيلم “قابل للكسر” ينتمي لنوعية أفلام السينما المستقلة، ويشارك في بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع، والفنان خالد خطاب، والفنانة رانيا شاهين، والفنان عمرو جمال، وهو من إخراج أحمد رشوان.

حنان شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الرحلة»، مع عدد من النجوم ومنهم مي سليم، أميرة العايدي وريهام عبدالغفور.