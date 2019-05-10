ديما بياعة تكشف رأيها في زواج المثليين.. وموقفها لو اتجه أحد أبنائها للمثلية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة السورية ديما بياعة عن المثليين، وكشفت عن رأيها في الانتقادات التي يتعرضون لها بعد حالات زواج المثليين التي انتشرت مؤخرًا.

ديما، قالت في لقاء تلفزيوني لها، إنها ليست مع أو ضد المثليين، وليس علاقة بهم لأن هذا خيارهم، أنا ما بعرف يمكن لديهم سبب فسيولوجي جعلهم يصحبون هكذا، أو ظروف منذ طفولته.

وأضافت، في الدين يوجد “الخنثى”، فأنتي لا تستطيعي أن تحددي هذا هو أم لا، ولكن ما يهمني هو تعامله كشخص معي هل هو أذاني؟.

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وتابعت، أنها لو اكتشفت في يوم ما ميول أحد طفليه للمثلية فإنها ستتقبله وإذا الله خلقه هكذا فإنه ستحضنه لأنها ليست جلاده عليه وفي حاله تعذيبه وجلده فإنه سينفر منها.

وكانت ديما بياعة، قد أثارت جدلًا واسعًا قل فترة حضورها هي وزوجها حفل للمثليين في لبنان، وهو الأمر الذي اعتبره البعض دعمًا منهما للمثلية.

من ناحية أخرى، تشارك ديما بياعة، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «سلاسل ذهب»ن وهو من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، ويشارك في بطولته بسام كوسا، وصباح الجزائري، ومها المصري، وكاريس بشار، وشكران مرتجى، وجيني إسبر، وعبدالهادي الصباغ، وسحر فوزي، وسعد مينة، وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل الشامي حول صائغ محنك في سوق الذهب يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه العالي كزير نساء من جهة، وضحاياه السابقات واللاحقات من جهة أخرى.