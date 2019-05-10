الفنانة السورية كاريس بشار تقع في خطأ كبير في «سلاسل ذهبية».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة السورية كاريس بشار، في خطأ إخراجي كبير ضمن أحداث المسلسل التاريخي «سلاسل ذهبية»، والمعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

كاريس بشار، ظهرت في إحدى حلقات المسلسل بوشم على يديها مكتوب فيه كلمة «free»، وتعني حرية، وهذا لم يكن متعارفًا عليه في حقبة الاحتلال العثماني، حيث تدور أحداث المسلسل.

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تدور الأحداث في زمن الاحتلال العثماني بشكل عام، وتتناول شخصية صائغ الذهب “مهيوب”، وهو رجل محتال اعتاد أن يتخذ من مهنته واجهة ليصطاد من خلالها نساء الطبقة البرجوازية ليقعن في شباكه، فيتزوجهن ليجد طريقة لسلب أملاكهن بأساليب مشوقة وصادمة ومن ثم يطلقهن.

وسيصطدم “مهيوب” في الحلقات المقبلة بمن تقف ندًا في وجهه، ليبدأ صراع يشمل الحارة كلها، بين الحق والانتقام، والتنافس في المكر والدهاء والخديعة.

مسلسل «سلاسل ذهب»، من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، ويشارك في بطولته بسام كوسا، وصباح الجزائري، ومها المصري، وكاريس بشار، وشكران مرتجى، وجيني إسبر، وعبدالهادي الصباغ، وسحر فوزي، وسعد مينة، وغيرهم.