دينا فؤاد توجه رسالة لطليقها وتؤكد: لا أمانع تقديم الإغراء

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية دينا فؤاد بعض تفاصيل حياتها الشخصية وحياتها بعد الطلاق والتي لا يعرف الجمهور عنها الكثير.

دينا وجهت لطليقها شريف عبدالعزيز رسالة وقالت له إنه شخص محترم جدا، وأنه أول حب لها، ووالد ابنتها، وعاشت معه أوقات جيدة، ولكنه جعلها تقرر ألا ترتدي فستان الزفاف مرة أخرى.

الفنانة المصرية أشارت إلى أن زواجها مرة ثانية يعتبر مستحيلا، وخاصة أنها ارتدت فستان الزفاف في التمثيل كثيرا، ولم تعد تنجذب إليه، مشيرة إلى أن العمل في الفن لا يترك مجالا لأي شيء آخر.

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دينا أكدت أن العلاقة تكون جيدة في البداية عندما يكون الشخص متفهم لطبيعة عملك ويدفعك للأمام باستمرار وبحب، ولكن الأمر ينقلب إلى العكس تماما عندما تشعر أنك أصبحت عبء عليه وأنه لن يتحملك، وبالتالي يكون قرار الانفصال هو الحل.

الفنانة الشابة قالت إن حياة الفنان صعبة للغاية، وأنه يظل يلهث ويسعى بشكل مستمر دون أي راحة، ويشعر أنه في سباق دائم.

دينا قالت إنها لا تمانع في تقديم أدوار الإغراء في الأعمال الفنية شرط ألا يكون هناك تعري أو تلامس، لافتة إلى أن الفنانة هند رستم استطاعت أن تفعل ذلك بجدارة واعتبرت نجمة الإراء دون إسفاف.

الفنانة المصرية وجهت رسالة لوالدتها الراحلة من خلال برنامج «رسايل» على «نجوم إف إم»، وقالت إنها تتمنى أن تكون موجودة حاليا لترتمي بين أحضانها، وقالت أيضا إن وفاة والدها «كسرت ظهرها».