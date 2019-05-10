لأول مرة.. أحمد سعد يكشف المستور في علاقته بطليقته سمية الخشاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تحدث الفنان المصري أحمد سعد للمرة الأولى عن علاقته بالفنانة سمية الخشاب، وعن الأسباب التي أدت إلى الطلاق بعد عامين من الزواج.

أحمد قال إنه لا يعرف سبب ما قالته سمية في كل الفضائيات ومهاجمتها له بهذه الطريقة، مشيرا إلى أنها مصابة بالكبر ورغم أنه طلقها غيابيا إلا أنها جاءت لتسأله عن سبب تطليقه لها.

المطرب المصري أكد أن كل ما قالته سمية عن رفعها ضده قضية خلع غير صحيح، وأضاف: «طالعة تقول منفصلين قبل الطلاق ب 6 شهور طبعا غير صحيح احنا كنا قبل الطلاق بشهر في العراق».

سعد كشف للمرة الأولى أسباب انفصاله عن سمية الخشاب وقال: « أنا أمنت ليها جامد على كل ما أملك، حياتي كانت مهرجلة، وأنا كنت راجل مهرجل، وحياتي غير منظمة على الإطلاق، كنت بشتغل كويس وبكسب كويس بس مضيع فلوسي، لحد ما جات قالتلي لازم تشتري شقة لنفسك، فعلا كنت شايف وجهة نظرها صح».

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المطرب المصري روى تفاصيل ما حدث وأضاف: « قولتلها اكتبي الشقة باسمك وامضي على الشيكات بتاعة الاقساط وأنا هديهالك تسدديها كل شهر، أنا مكنش ليا علاقة بالبنوك إطلاقا ولا عندي دفتر شيكات ، أنا عشوائي وبشيل فلوسي في الدولاب، المهم دفعت مقدمة الشقة، و10 أقساط، أنا منعت نفسي من السهر والصرف الكتير عشان أجيب بقيت الأقساط».

سعد أضاف: « لما طلبت منها تنقلي الشقة رفضت، أنا كنت بجس النبض بس، قالتلي قدام شوية هبقى اكتبها باسمك، روحت طلعت دفتر شيكات قولتلها هاتي الشيكات اللي انتي ماضية عليها وخدي بتوعي أهو وجبيلي عقد الشقة رفضت».

وعن السبب الرئيسي الذي دفع سعد للزواج من سمية الخشاب قال إنه عندما بدأ يتعامل معها بعد طلاقه من ريم البارودي وجد انها تمسك السبحة باستمرار، ولذلك انجذب إليها.

سعد فجر أيضا مفاجأة عن لحن أغنية «قلبي يا ناس»، وأكد أن اللحن خاص به موضحا: « كان فيه خلاف بيني وبين سمية الخشاب قبل الطلاق قولتلها مش هديكي اللحن ده، راحت رايحه على الشهر العقاري وسجلت اللحن باسمها، وعملت هيا تنازلات باسمها بأن اللحن بتاعها، وخدته لنفسها وحطته على التتر ألحان سوكة»

أما عما قالته سمية بشأن منعه لها من العمل قال سعد لبرنامج «شيخ الحارة: « دي من ساعة ما اتجوزتها لحد دلوقتي مشتغلتش غير الشغل اللي أنا عملهولها، مجلهاش شغل أصلا في الفترة دي، ولو جالها ورفضته مرفضتهوش عشاني، يمكن عشان الورق مش عاجبها، بس أنا عمري ما قولتلها متشتغليش».