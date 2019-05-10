أمير كرارة: كنت أول المرشحين لبطولة «سرايا عابدين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدم الفنان السوري قصي خولي، دور الخديوي إسماعيل، في مسلسل «سرايا عابدين»، في عام 2014، وحقق العمل نجاح كبيرة وقتها.

الفنان أمير كرارة، كشف خلال لقائه في برنامج «عائشة شو»، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية «النهار»، أن المخرج عمرو عرفة، رشحه لبطولة المسلسل وذهب إليه وارتدى ملابس الخديوي، وأعجب به عمرو عرفة وأشاد به».

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وأضاف: «تم اختيار قصي ولم أعرف إلى الآن السبب ولكن ربنا كان شايل الدور لقصي علشان يؤديه بهذا الشكل وكان نقله كبيره وأنا مسامحه والله يباركله».

كما كشف أنه يستعد الآن لمشروع مع عمرو عرفه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فشل المشروع الأول علم أنه بسبب مشكلة إنتاجية غير متعلقة بالأموال.

وعن المحطات التي ندم على عدم المشاركة فيها قال، فيلم «ولاد رزق»، وذلك بعدما عرض عليه المخرج طارق العريان المشاركة فيه ولكنه رفض وقتها، مؤكدًا انه لو عاد به الزمن أو عرض عليه المشاركة مع كل فريق العمل فسيوافق فورًا.

وأضاف، أن العمل الذي ندم على المشاركة فيه هو مسلسل «ليلى مراد»، موضحًا أنه لا يوجد له حسنة واحدة في الموضوع.