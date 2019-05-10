سميحة أيوب كادت أن تفقد حياتها أثناء التصوير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سميحة أيوب تفاصيل نجاتها من موت محقق مرتين خلال تصويرها أعمالها الفنية.

الفنانة المصرية قالت إنها كانت تُصور أحد الأعمال الفنية في قرية الجبرية بالهرم، وأثناء جلوسها في الاستراحة كان هناك مُسدس بجوارها، وعندما سألت عليه قالوا لها إن هذا المسدس ليس به رصاص.

وأضافت: “حبيت أعمل موقف تهريجي وأقول كلمتين على المسرح وأعمل نفسي إني ضربت نفسي بالرصاص وأعمل نفسي إني مت، لكن لقيت الزناد لا يتحرك معي، سألت قولتلهم مش بيتحرك، قالولي يمكن عليه الأمان، وبمجرد أن أزال أحد الأشخاص الأمان خرجت الرصاصة”.

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وعن شعورها في هذه اللحظة، قالت: “أصبت بذهول لا عيطت ولا صوت ولا عملت أي حاجة، هند رستم ربنا يرحمها كانت معايا أغمى عليها، والحمد لله الرصاصة لم تُصب أي شخص”.

وتابعت، خلال حوارها في برنامج “كلم ربنا”، عبر “راديو 9090”،: “تخيلت أن الرصاصة خرجت وفرتكت مخي”، مشيرة إلى أنها أصبحت تتذكر الموقف وتشكر الله باستمرار.

الفنانة المصرية كشفت أنها تعرضت لحادثة مشابهة، أثناء تصويرها لمسرحية “رابعة العدوية”، حيث كانت تدعو الله في كشك حديدي صلب، وأضافت: “وأنا ماشية بعد المشهد لقيت حاجة شدت الطرحة مرة واحدة، لقيت الكشك ده بقى مساوي للأرض وعمل صوت زي القنبلة.. يعني أنا لو انتظرت ثانية واحدة كنت اتسويت بالأرض، قعدت أشكر ربنا، ربنا نجاني من موت محقق”.