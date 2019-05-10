نجل الفنان الراحل وائل نور يشارك في بطولة «كلبش 3».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم رحيله منذ 3 سنوات، يظهر الفنان المصري وائل نور في دراما رمضان 2019، وليس هو فقط، بل وابنه أيضا.

وائل نور الذي فارق عالمنا، شارك قبل وفاته في مسلسل «شقة فيصل»، وتم تأجيل عرض العمل لأكثر من عام، حتى عرض أخيرا في السباق الرمضاني لهذا العام.

وائل نور أورث موهبة التمثيل لنجله يوسف نور، والذي من المقرر أن يظهر خلال الحلقات القادمة في مسلسل «كلبش 3»، والذي يعرض في رمضان أيضا.

Advertisements

يوسف وائل نور، هو ابن الفنان من زوجته الأولى الفنانة أميرة العايدي، والتي تزوجها في بداية حياته الفنية، وأنجب منها طفلين، وانفصل عنها بعد ذلك ليتزوج من خارج الوسط الفني.

مسلسل “كلبش3” تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وائل نور رحل في 2 مايو 2016 بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهو في شقته في محافظة الإسكندرية.