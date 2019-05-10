ريهام سعيد بعد هجوم أيتن عامر عليها: لو رديت هوجعك!.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على ما قالته عنها الفنانة أيتن عامر، وعن رأيها في تمثيلها.

ريهام كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: « أيتن عامر مش هارد عليكي احتراما لأختك الكبيرة المحترمة وعشان ردي هايوجعك وأنا ماتعودتش أوجع حد، بس انتي صعبانة عليا».

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جمهور الفنانة والإعلامية ريهام سعيد دافع عنها، بعد هجوم الفنانة أيتن عامر عليها، بينما اعتبر البعض الآخر أن ما قالته أيتن عامر مجرد رأي وأنها لم توجه لها أي اهانة.

أيتن عامر ذكرت خلال برنامج «شيخ الحارة» أنها لم تحب المقلب الذي أوقعتها به ريهام سعيد في برنامج «من غير زعل»، وأنها بالغت كثيرا فيما فعلته معها.

وأما عن رأي ايتن في تمثيل ريهام أضافت: « إن ريهام سعيد من الناحية الفنية تُعد ممثلة جيدة ولكن محتاجة تشتغل على نفسها كويس وتروح ورش فنية عشان تتعلم اللهجات خاصة إنها قدمت أكثر من حاجة في دور سيدة صعيدية».

الفنانة المصرية ترى أن ريهام سعيد هي مذيعة في المقام الأول وأنها لا تجيد التمثيل بصورة كاملة حتى الآن، وتحتاج تدريبات كثيرة.