رامز جلال يخرج عن المألوف مع فرجاني ساسي في «رامز في الشلال».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم اللاعب التونسي فرجاني ساسي، المحترف في صفوف نادي الزمالك، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.

وبدأ رامز جلال، حلقة برنامجه بمقدمة ساخرة، خاصة من طول فرجاني ساسي، وشعره، وتم الإيقاع به بعد إقناعه بتصوير إعلان لشامبو للشعر مع المخرج العالمي جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

وخلال الحلقة خرج رامز جلال، عن المألوف وتخلى عن حذره الشديد وظهر بشخصيته الحقيقية ودون تنكر خلال فقرة الإعلان وقام بوضع شامبو على رأس فرجاني، دون أن يدري الأخير.

وعبر رامز عن صعوبة الموقف وذلك بسبب طول فرجاني وأنه كان من الممكن أن يراه لو رفع رأسه لأعلى.

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وخلال فقرة النهر، حاول رامز جلال استفزاز ساسي، وضربه بيديه اكثر من مرة وكل مرة يدفعه فيها ساسي ويطالبه بالابتعاد عنه.

وفي فقرة الغوريلا، ردد فرجاني ساسي، الشهادتين، وحاول الهروب لولا أن فريق رامز جلال، أعاق هروبه، قبل أن يكشف له رامز عن مقلبه، وهو الأمر الذي قابله اللاعب التونسي بتلقينه عدد من اللكمات وحاول رامز تهدئته وإقناعه بأنه يحبه.

ونصحه رامز جلال، بعدم اللعب في المبارايات المقبلة وذلك في راحة استشفاء بعد المقلب فرد عليه فرجاني بقوله: “أنت أكيد أهلاوي”.