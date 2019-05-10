الملكة رانيا العبدالله تؤدي عمرة رمضان برفقة فتيات أيتام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصطحبت الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مجموعة الفتيات الأيتام وسيدات مستفيدات من جمعيات خيرية في محافظات المملكة؛ لأداء مناسك العمرة.

الملكة كانت قد لبت رغبة مجموعة من الفتيات الأيتام وسيدات الجمعيات الخيرية، لأداء العمرة بعد الطلبات التي وصلت إليها منهن خلال زياراتها ولقاءاتها في المحافظات.

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قرينة العاهل الأردني، كانت قد أقامت مأدبة لإفطار رمضان في مطعم “الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة” بمنطقة عجلون، وذلك لعدد من سيدات عجلون الناشطات في مجالات العمل الاجتماعي والتربوي والتطوعي والثقافي.. وقدمت التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعبرت عن سعادتها بلقاء مجموعة من سيدات عجلون والتعرف عليهن وعلى ميادين عملهن واهتماماتهن.

الملكة رانيا أشارت إلى أن عجلون لوحة فنية تبدأ من الطريق لها، لمداخلها ومزارعها وقلوب ناسها النابضة بالحياة والخير، إلى خضرة جبالها وسهولها ولكرم ونخوة ناسها.

كانت الملكة يرافقها المحافظ ومدير محمية غابات عجلون الطبيعية عثمان طوالبة، قد قامت بجولة في بيت البسكويت الذي يقع في مبنى الأكاديمية ويضم مطبخ “تسالي” حيث يتم تحضير البسكويت والحلويات المعدة يدويا بوصفات أردنية تقليدية ومكونات محلية بطريقة معاصرة من قبل سيدات المجتمع المحلي.