محمد رجب يصف هاني رمزي بـ"المُختل" لتعرّضه للموت

اصطاد الفنان المصري هاني رمزي ضحيته الثالثة في برنامجه "هاني في الألغام"، وهو الفنان المصري محمد رجب، حيث استدرجه إلى الكثبان الرملية في الصحراء الغربية وسط الألغام.

وطالب هاني رمزي، من سائق السيارة خلال الرحلة، أن يُسرع في السير كي يخرج بحلقة مميزة، إلا أن صراخ وعويل محمد رجب، طغى على المشهد، ووصف هاني رمزي بـ"المختل"، كونه يتعرض للموت.

ولم يتخلّ الفنان المصري محمد رجب عن الإفيهات الكوميدية، رغم صعوبة الموقف، عندما طلب ماء وهو وسط الصحراء، حيث رد عليه السائق بالقول: "هنشوف لك"، فقال "رجب": "هتشوف في السوبر ماركت، مهو يا معاك يا معاكش".

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وحاول محمد رجب، إقناع السائق بالتوقف، والابتعاد عن المنطقة الخطرة، إلا أنه لم يستجب، حتى اكتشف المقلب بظهور هاني رمزي.

وتدور فكرة برنامج "هاني في الألغام"، حول استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية بوسي شلبي لإحدى المناطق الصحراوية، بالصحراء الغربية وتحديدًا "سيوة"، ليفاجأ الضيف بأنه وقع في حقل ألغام، وتبدأ أحداث المقلب.

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