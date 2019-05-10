ميل غيبسون يعلب دور سانتا كلوز في "فات مان"

يلعب ميل غيبسون دور سانتا كلوز في "فات مان"، وهو فيلم كوميدي سيعُرض في مهرجان "كان" السينمائي المقبل.

يظهر غيبسون في دور كريس كرينغل في الفيلم الذي يخرجه إيان وإيشوم نيلمز وينتجه تنفيذيا ديفيد غوردون غرين وداني ماكبرايد، ويصف صناع الفيلم بأنه "حكاية سانتا مشاكس" عن سانتا كلوز غير تقليدي يستهدفه قاتل مأجور من طفل عمره 12 عاما بعد عثوره على فحم في شرابه. ينتظر إنتاج الفيلم في بداية العام المقبل.

تعرض الحقوق المحلية والدولية للفيلم للبيع في مهرجان كان، وهو أكبر سوق سينمائي في العالم، علما أن غيبسون كان قد مثّل مؤخرا في فيلم "دادي هوم 2" وفيلم "دراغد أكروس كونكريت."

قد يهمك أيضا:أفلام عالمية في مهرجان "كان" السينمائي 2019

ننشر قائمة الأفلام الفائزة بجائزة مهرجان "سينما الشباب" في دمشق