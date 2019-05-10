تصريحات صادمة من شمس الكويتية بشأن "أنفها"

عبَّرت الفنانة الكويتية شمس عن أسفها لإجراء عملية تجميل لأنفها، حيث قالت: "كانت غباوة، لن أقوم بعملية تجميل، لنفسي"؟، ووصفت نفسها بالكذابة.
وقالت شمس خلال مقابلة في برنامج "عايشة شو" ردا على سؤال عما إذا كانت تشعر بالندم قائلة: "ليه؟ عشان مين؟" لجأت للتجميل، مضيفة: "عشان الكاميرا؟ أنا كذابة.. (هذه) غباوة".
وأضافت: "ربنا أعطاني شكل حلو أنا فيه، أقوم بعملية تجميل للكاميرا، لأبدو جميلة أمام الآخر، حتى يراني الجمهور جميلة!! أنا حمارة".
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