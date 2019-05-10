شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 4.. إسلام جمال يقتل ابنة عمه دنيا المصرى ليلة زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتد الصراع بين عائلة الطاهر، ويهدد "أدهم" – أحمد حاتم، "حسام" – إسلام جمال بأن ما يخطط له لن ينفعه بجمع الرجال والسلاح لمواجة "سليمان" – أحمد بدير، وفى نفس الوقت تتواجد "داليدا" – ياسمين صبرى، فى منزل عمها سليمان لعمل فستان الفرح لـ"نور" – دنيا المصرى، وذلك فى بداية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "حكايتى" الذى يتم عرضه على قنوات ONE، DMC، CBC، والتليفزيون المصرى.

يخبر "سليم" – جمال عبد الناصر، داليدا بأن تستعد للزواج من "نادر" – أحمد جمال سعيد ابن عمها "سعد"- إدوارد، لأنه كان شرط أن يتزوجا لخروجه من الحبس ولكنها ترفض تمامًا لأنها لا تحبه إلا أن والدها لا يبالى ويأمرها أن تجهز نفسها للزفاف، ويتفق سليم مع ابنه حسام للسيطرة على كل ممتلكات وأوراق العائلة وقت انشغال سليمان بحفل زفاف ابنته نور مستعنين برجال مسلحين.



دنيا المصرى

يذهب حسام إلى مكان مجاول لحفل زفاف ابنه عمه نور ويطلق رصاصة تجاه عمه" – سليمان، ولكنه يخطئ وتصيب "نور"- دنيا المصرى التى تتوفى بعد نقلها الى المستشفى، ويخل الرعب فى منزل سليم ويخشى من انتقام شقيقه سليمان، وحسام يأمر الرجال المسلحين بحماية المنزل والتعامل مع أى شخص يقترب، ويوجه سليمان رسالة لسليم مع داليدا بعد دفن نور بأنه يجعله يتمنى الموت ولا ينوله.

تذهب داليدا الى قسم الشرطة للبلاغ عن آخوها حسام بأنه من قتل نور ولكنه يعترضها ويمنعها من دخول القسم ويهددها بالقتل هى الأخرى، بينما يحرض سعد أخوه سليمان أن يبلغ عن سليم هو وابنه ولكن سليمان يريد تركه خارج السجن حتى يفعل فيه ما يشاء ولا يجعله يرتاح

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مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.