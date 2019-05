شكرا لقرائتكم خبر عن "أثر الفراشة لا يزول".. روح الفلسطينية ريم بنا ترفرف فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أثر الفراشة لا يُرى هو جاذبيّة غامض يستدرج المعنى ويرحل حين يتّضح السبيل".. بمثل هذه الكلمات من رائعة المطربة الفلسطينية الراحلة ريم بنا استوحى مجموعة من الفنانين العرب فكرة إعادة إحياء أبرز روائع مشوارها فى شكل مشروع غنائى "تكريمى" لها ولأثرها الفنى والإنسانى الذى تركته خلفها محفورًا فى قلوب جمهورها العربى رغم رحليها المؤلم عن عالمنا.

"ريم بنا" المناضلة وصوت فلسطين الحر وأبرز أيقونات المقاومة، دومًا ما اعتبرت السرطان بمثابة احتلال أكثر منه مجرد مرض وسعت دومًا في عراكها المتواصل معه على مدار 9 سنوات طوال أن تهزمه وتحرر روحها منه، وأصبحت أيقونة للمقاومة والأمل للملايين من جمهوها ممن وجدوا فيها رمزًا للصمود رغم الألم، وحفرت اسمها فى قلوب الجمهور العربى بأكثر من دستة ألبومات، وعشرات الأغانى التى جسدت روح فلسطين بصوتها، آخرها "تجليات الوجد والثورة"، وفارقت الحياة العام المنصرم بعد صراع طويل مع السرطان.

"أثر الفراشة" هو الاسم الذى اختارته الفنانة اللبنانية تانيا صالح بمشاركة المطربة التونسية صابرين الجنحانى ومغنى الراب السوى بو كلثوم والموسيقى الفلسطينى فرج سليمان ليكون عنوان مشروعهم الموسيقى الجماعى، الذى يعيدون فيه إحياء مختارات من أبرز أعمال ريم بنا الغنائية على طريقتهم الخاصة وتقديمها للجمهور عبر حفل فنى ضخم يحتضنه مسرح "باربيكان" للفنون فى العاصمة البريطانية لندن، بداية من أول لياليه مساء الثلاثاء 9 يوليو المقبل تحت عنوان "The Trace of the Butterfly: A Tribute to Rim Banna".

تانيا صالح مطربة وكاتبة أغان وفنانة تشكيلية لبنانية معاصرة، انطلقت فى رحلتها الموسيقية منذ التسعينات، وتجسد عبر رؤياها الفنية واقع الاضطراب الاجتماعى والسياسى اللبنانى والعربى بشكل عام، تعتبر أيقونة للفن المعاصر اللبنانى، وتقدم مزيجًا سماعيًّا بين الطرب والموال والدبكة فى الموسيقى العربية التقليدية، بلمسات من العصرية من موسيقى الروك والجاز والموسيقى الإلكترونية، ويحمل مشوارها الغنائى بغزارة فى الإنتاج بعشرات الأغانى وخمسة ألبومات، منها "وحدة" و"شوية صور" و"حفلة حية فى درم"، وأطلت مؤخرًا بألبومها الأخير "تقاطع"، وتحضر حاليًا لإطلاق ألبومها الجديد.

Advertisements

وصابرين الجنحانى مطربة تونسية انطلقت مؤخرًا بمشروعها الجديد "زي"، المختلف عن مشروعها التونسى السابق "يوما"، التجربة الثنائية المثرة للجدل والتى جمعتها مع الموسيقى التونسى رامى الزوغلامى والتى اعتمدت فقط على فردين بالاتكال على تيمة المزيكا الإكوستيك البسيطة، بين الصوت الأنثوى وموسيقى الجيتار، وحققت نجاحًا جماهيريًّا بجولاتها الغنائية العربية، وأطلقت العام الماضى أول ألبوماتها "غبار النجوم"، ومن أشهر أغانيها "شو" و"حبيتك" و"100 حاجة فيك"، وظهرت ملامح المشروع الجديد جليًا فى أولى أغنيات زى "داويتنى" والتى ظهرت بشكل فيديو كليب لامست فيها قليلًا "عاطفة" كلمات أغانى يوما، ولكن هذه المرة بتوليفة موسيقية مغايرة تمامًا ستظهر تفاصيلها مع أغنية تلو أخرى ستظهر خلال الفترة المقبلة فرادى، تتبعها بإطلاق ألبومها الأول الرسمى الذى يحمل اسم مبدأى "فرتونة" أى "الحظ".

فرج سليمان