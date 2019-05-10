شكرا لقرائتكم خبر عن فليتك تحلو.. فايا يونان تعيد إحياء رائعة أبى فراس الحمدانى فى كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فليتكَ تَحلو والحياةُ مريرةٌ، وليتكَ تَرضى والأنامُ غِضابُ".. اختارت المطربة السورية فايا يونان ، هذه الكلمات لتخطف بها قلوب جمهورها العربى فى شهر رمضان، عبر إعادة إحيائها رائعة أبى فراس الحمدانى التراثية على طريقتها الخاصة، بإطلاقها بشكل كليب مصور برزت فيه روح التنورة.

وتعد الأغنية خامس حكاية غنائية من حكايات ألبوم فايا الجديد "حكايا القلب" والثانى فى مسيرتها الغنائية بعد قرابة سنتين عن ألبومها الأول "بيناتنا فى بحر"، ومزجت يونان خلال الكليب بين "حنية" صوتها وإحساسها وبين لمسات من رقصات التنورة بالاتكال على تيمة "الزمن" بجعل الكليب أبيض وأسود لأول مرة فى زحام كليباتها المعتمدة أغلبها على البهجة والألوان والرومانسية، وتغنت خلال الأغنية بقصيدة تنسب إلى أبي فراس الحمداني، وألحان آري جان سرحان مع توزيع ريان الهبر ورؤية حسام عبد الخالق .

وتقول كلمات القصيدة:

فليتكَ تَحلو والحياةُ مريرةٌ وليتكَ تَرضى والأنامُ غِضابُ

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وليتَ الّذي بَيني وبينكَ عامرٌ وبيني وبينَ العالمينَ خَرابُ

إذا نِلتُ مِنك الودَّ فالكُلُّ هَيِنٌ وكُلُّ الذي فوقَ التُرابِ تُرابُ

فيا ليتَ شُربي من وِدادِكَ صافياً وشُربي مِن ماءِ الفُراتِ سَرابُ



