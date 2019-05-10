بعد دقائق من طرح صور مولود ميغان.. هذا ما فعلته كيت ميدلتون!

نشرت الصور الأولى للمولود الأول لدوق ودوقة ساسيكس ميغان ماركل والأمير هاري ظهر أمس الأربعاء، وبعد دقائق من طرح الصور خرج دوق ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون والأمير وليام في رحلة إلى شمال ويلز، لقضاء يوم حافل بالمهام الرسمية، ولم يؤثر الجو المتقلب وسقوط الأمطار الغزير على أناقة كيت ميدلتون، والتي تألقت بسترة بلايزر حمراء مزدوجة الصدر غنية بتفاصيل ذهبية اللون من علامة Philosophy di Lorenzo Serafini، نسقته مع بنطال جينز أسود ضيق وتوب بولو أسود بياقة مرتفعة.

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وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها كيت في هذا الزي، فقد ارتدت الدوقة زيًا متطابقًا تقريبًا في فبراير 2017 عندما زارت RAF Wittering ومع ذلك، أجرت كيت بعض التغييرات على الزي المعاد تدويره، حيث قامت باستبدال بوت ستيوارت ويتزمان العالي حتى الركبة بزوج من بوت الكاحل الأسود بالكعب المدبب العالي، بالإضافة إلى ارتدائها أقراطًا من الذهب الأصفر من Kiki McDonough، كما حملت الدوقة حقيبة يد عصرية من جلد التمساح من Aspinal of London، بسعر 650 دولارًا.