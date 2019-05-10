"بيسة تفرض سيطرتها على المدرسة بموافقة شويكار في "البرنسيسة بيسة

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بظهور بيسة و صاحب الفرقة الذهبية للأفراح, "هيصة", وهو الفنان ضياء الميرغني, داخل قسم الشرطة بسبب قطعة الأرض التي ورثتها بيسة, وبتواجد

محامي سيدة الأعمال "شويكار" وابنها "كاظم", وهو الفنان أمير المصري, بتحرير محضر ضد بيسة بعدم الاقتراب من مكان الأرض.

تدور أحداث الحلقة حول محاولة "سكسكة" جدة بيسة

معرفة ما تخفيه بيسة عنها, وقام مأمون, وهو الفنان محمد أنور, بالاعتراف بأن بيسة ترث قطعة أرض من عمها الذي كان يعيش في ايطاليا.

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وتنتهي الحلقة الرابعة من مسلسل البرنسيسة بيسة بموافقة "شويكار" بتدخل بيسة في شئون المدرسة التي تديرها على قطعة الأرض التي ترثها بيسة.