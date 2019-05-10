تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بظهور بيسة و صاحب الفرقة الذهبية للأفراح, "هيصة", وهو الفنان ضياء الميرغني, داخل قسم الشرطة بسبب قطعة الأرض التي ورثتها بيسة, وبتواجدمحامي سيدة الأعمال "شويكار" وابنها "كاظم", وهو الفنان أمير المصري, بتحرير محضر ضد بيسة بعدم الاقتراب من مكان الأرض.
تدور أحداث الحلقة حول محاولة "سكسكة" جدة بيسة
وتنتهي الحلقة الرابعة من مسلسل البرنسيسة بيسة بموافقة "شويكار" بتدخل بيسة في شئون المدرسة التي تديرها على قطعة الأرض التي ترثها بيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر "بيسة تفرض سيطرتها على المدرسة بموافقة شويكار في "البرنسيسة بيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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