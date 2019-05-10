"أوس أوس" يتقدم لخطبة سهر الصايغ في "فكرة بمليون جنيه"

تبدأ الحلقة ٦ من مسلسل فكرة بمليون جنيه، بتقدم "أوس أوس" نجم مسرح مصر لخطبة شقيقة علاء الدين "سهر الصايغ"، وذلك في ظهور خاص له بالمسلسل، ولكن نشبت مشاجرة كبيرة بينهم وذلك بسبب اكتشاف علاء لغرض العريس، وهوالوصول لأمواله وليس حبًا في شقيقته، في مشهد درامي مضحك للجميع خاصة كوميديا "أوس أوس" وعلي ربيع أبطال مسرح مصر.
وغلبت على أحداث حلقة اليوم الكوميديا الساخرة بسبب علي ربيع
تنتهي الحلقة بخسارة علاء الدين قرابة النصف مليون جنيه، بسبب سرقة " التكاتك" وخسارته للكافيه ايضًا، ويبدو أن الحلقات القادمة ستشهد المزيد من الكوميديا والتغيرات في حياة علاء الدين.
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