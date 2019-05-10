استطاعت أميرة بطلة مسلسل "سوبر ميرو" الفنانة إيمي سمير غانم أن تحقق حلمها وتصبح بطلة خارقة خلال أحداث الحلقةالرابعة من المسلسل وذلك جاء عن طريق الصدفة.
وقامت أميرة بالبحث عن كلب
مفقود وأثناء محاولاتها الإمساك بالكلب سقطت من أعلى سطح محل تجاري على حرامي كان يحاول الهروب عقب سرقة محل ذهب، واستطاعت أميرة الإمساك به .
كانت هذه تفاصيل خبر تحول أميرة لبطلة خارقة بالصدفة في الحقلة الرابعة من مسلسل سوبر ميرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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