تحول أميرة لبطلة خارقة بالصدفة في الحقلة الرابعة من مسلسل سوبر ميرو

استطاعت أميرة بطلة مسلسل "سوبر ميرو" الفنانة إيمي سمير غانم أن تحقق حلمها وتصبح بطلة خارقة خلال أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل وذلك جاء عن طريق الصدفة.

وقامت أميرة بالبحث عن كلب

الرابعة من المسلسل وذلك جاء عن طريق الصدفة.وقامت أميرة بالبحث عن كلبمفقود وأثناء محاولاتها الإمساك بالكلب سقطت من أعلى سطح محل تجاري على حرامي كان يحاول الهروب عقب سرقة محل ذهب، واستطاعت أميرة الإمساك به .

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