في ابن أصول.. شقيق حمادة هلال يذهب لخطبة زوجته

يظهر في الحلقة الرابعة من مسلسل ابن أصول، أن الشخص الذي حاول أن يقتل هشام في الحلقة السابقة لا وجود له، وأنها مجرد هلاوس وأفكار في خياله لا وجود له، إذ يصرخ ويذهب إلى والدته وخالها ويبلغهم أنه هناك من يحاول قتله، يذهبون إلى غرفته يجدون أنها

على حالها ولم يدخلها أحد.

ويجلب شريف إلى صديقه هشام، الدكتورة أفنان، دكتورة الطاقة الكونية والأحجار الكريمة، التي تقوم بدورها الفنانة إيمان السيد، لمعالجته من الهلاوس التي تنتابه.

Advertisements

ويذهب جمال شقيق هشام إلى نعمة زوجة الأخير في السر، ليعبر لها

عن حبه ورغبته في التقرب منها والارتباط بها والزواج منها، وفي نهاية الحلقة يقوم حمادة هلال بتركيب كاميرات مراقبة للفيلا، ليتعرف على من يريد أن يقتله.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير.