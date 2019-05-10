في ابن أصول.. شقيق حمادة هلال يذهب لخطبة زوجته

يظهر في الحلقة الرابعة من مسلسل ابن أصول، أن الشخص الذي حاول أن يقتل هشام في الحلقة السابقة لا وجود له، وأنها مجرد هلاوس وأفكار في خياله لا وجود له، إذ يصرخ ويذهب إلى والدته وخالها ويبلغهم أنه هناك من يحاول قتله، يذهبون إلى غرفته يجدون أنهاعلى حالها ولم يدخلها أحد.
ويجلب شريف إلى صديقه هشام، الدكتورة أفنان، دكتورة الطاقة الكونية والأحجار الكريمة، التي تقوم بدورها الفنانة إيمان السيد، لمعالجته من الهلاوس التي تنتابه.
ويذهب جمال شقيق هشام إلى نعمة زوجة الأخير في السر، ليعبر لها
والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير.
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