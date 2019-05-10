سلطان يطلب الزواج من مرة بالحلقة الخامسة من مسلسل حدوتة مرة



شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حدوتة مرة بطولة غادة عبد الرازق وأحمد صفوت، اعجاب سلطان بمرة طوال الحلقة وطلبة الزواج منها

ويعد مسلسل حدوتة مرة من المسلسلات الدرامية التي تدور احداثة حول حياة البطلة المليئة بالاحداث القاسية .

اعجاب سلطان بمرة طوال الحلقة وطلبة الزواج منهافي نهاية الحلقة.ويعد مسلسل حدوتة مرة من المسلسلات الدرامية التي تدور احداثة حول حياة البطلة المليئة بالاحداث القاسية .

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