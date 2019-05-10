سلطان يطلب الزواج من مرة بالحلقة الخامسة من مسلسل حدوتة مرة

اعجاب سلطان بمرة طوال الحلقة وطلبة الزواج منها
شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حدوتة مرة بطولة غادة عبد الرازق وأحمد صفوت،
في نهاية الحلقة.
ويعد مسلسل حدوتة مرة من المسلسلات الدرامية التي تدور احداثة حول حياة البطلة المليئة بالاحداث القاسية .
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