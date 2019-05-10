مشاهير تزوجوا من فانزاتهم.. توم كروز ونيكولاس كيج وجاستين بيبر أبرزهمموجز "الفن": شريف مدكور يطل من...

ميرنا وليد - بيروت - يشعر الجمهور دوماً بالفضول لمعرفة المزيد حول الحياة الشخصية والعاطفية لدى النجوم الذين يحبونهم، وبعض الفانزات يلفتن نظر الفنان(ة) او الممثل(ة) باهتمامهم الكبير بهم، حتى يتحولون من معجبين إلى شركاء في حياتهم.

سنستعرض لكم لائحة بأبرز النجوم في عالم ​هوليوود​، الذين اختاروا أن يكملوا حياتهم مع أحد فانزاتهم.

​آن هاثاواي​ وآدم شولمان

كانت آن هاثاواي تعيش في فترة صعبة عام 2008، حيث ألقي القبض على صديقها في قضية غسل الأموال، وكانت تمضي أوقاتاً طويلة جداً وهي تبكي بمفردها، وهذا هو السبب الذي دفعها إلى إقفال أبواب قلبها للحب. وبعد فترة قدمها أصدقاؤها إلى آدم شولمان ، مصمم المجوهرات والمتابع لأعمالها وبعد 4 سنوات تزوجا من بعضهما البعض.

​جون ترافولتا​ و​كيلي بريستون​

كانت كيلي بريستون من أشد المعجبات بجون منذ أن كانت في سن الـ 16. كانت تحبه كثيراً لدرجة أن حائطها كان يحمل ملصقاته عندما قام ببطولة فيلم Grease . وكانت لديها الرغبة في الزواج منه . التقيا بعد 10 سنوات ولكن للأسف كيلي بريستون كانت متزوجة في ذلك الوقت، إلا أنه صادف أن إجتمعا مرة أخرى في عام 1990 حين كان كل منهما غير مرتبط، فبدآ يتواعدان لمدة 6 أشهر وتزوجا في عام 1991. وهما يعيشان بسعادة حتى الآن.

ريز ويزرسبون و​جيم توث​

بعد علاقة أليمة لم تكن ريز مستعدة للحب حتى التقت بوكيل المواهب جيم توث الذي كان يقدر موهبتها الكبيرة في التمثيل. في عام 2010 تواعدا، ثم تزوجا في عام 2011، وتقول ريز إنها فخورة بتوث وهو دعم كبير لها في كل مراحل حياتها، ولديهما ابن وحيد ولد في عام 2012.

​جاستن بيبر​ و ​هايلي بالدوين​

قبل ان يتزوج من هايلي كان جاستن بيبر على علاقة بالفنانة سيلينا غوميز وكانت وقتها بالدوين من المعجبين بالثنائي، ولم تعرف أنها بعد فترة ستلتقي بجاستن وتواعده لفترة قبل أن يتخذا قرار الزواج.

​توم كروز​ و​كايتي هولمز​

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منذ المراهقة ، كانت كايتي هولمز من المعجبين بـ توم كروز . وفي مقابلة مع مجلة "Seventeen" ، أعربت هولمز عن أنها كانت معجبة بزوجها قبل ان تتعرف عليه، وكانت دوماً ترغب في الزواج منه. التقيا بعدها وبدآ المواعدة عام 2005، ثم تزوجا في عام 2006 وبقيا معاً لمدة 6 سنوات، حتى عام 2012 عندما قدمت هولمز طلب الحصول على الطلاق.

​باتريك ديمبسي​ و​جيليان فينك​

التقى نجم غرايز أناتومي ، باتريك بـ جيليان في عام 1994 عندما كانت تعمل في صالون تصفيف شعر وكانت هي خبيرة ماكياج ومصففة شعر. اعترفت فينك بأنها كانت من أشد المعجبين بباتريك، فارتبطا رسمياً في عام 1999 وأنجبا ثلاثة أطفال.

​جوليا روبرتز​ و​دانيال مودر​

بعد مواعدة العديد من المشاهير ، وجدت جوليا أخيرًا حبها الحقيقي وهو معجب تعرفت عليه في كواليس تصوير فيلمها. في التفاصيل وخلال تصويرها في المكسيك ، التقت بأحد المصورين في طاقمها ، دانيال. في ذلك الوقت كان كلاهما في علاقة. بعدها اتخذ دانيال قرار الطلاق من زوجته ليتزوج جوليا في عام 2002 ولديهما ثلاثة أطفال الآن.

​نيكولاس كيج​ و​أليس كيم​

عندما رآهما الناس للمرة الأولى حين بدآ يتواعدان كانت صدمة بالنسبة للناس. فقد بدأ كل شيء عندما كان الممثل نيكولاس كيج يتناول الطعام في مطعم شهير وطلبت منه نادلة شابة جميلة توقيعه وتركت رقم هاتفها على ورقة له. تزوجا في العام نفسه وأنجبا طفلًا لكن للأسف انفصلا فيما بعد.

​كريستيان بيل​ وسيبي بلازيك

أثناء وجوده في حفل إطلاق فيلمه ، شاهد كريستيان سيبي للمرة الأولى. كانت المساعدة الشخصية للنجمة وينونا رايدر. إضافة إلى ذلك كانت عارضة أزياء سابقة ومن محبي كريستيان. تزوجا في كانون الثاني/ يناير عام 2000 وأنجبا في عام 2005 وما زالا متزوجين ويعيشان بسعادة.

​مات دامون​ ولوتشيانا باروسو

أثناء تصوير فيلم "Stuck On You" في ميامي ، ذهب دامون إلى حديقة هرباً من مجموعة من المعجبين. وفي ذلك الحين رأى النادلة لوتشيانا التي أخبرته أنها معجبة، لكنه لم ينزعج منها مثل الأخريات. بعد تعارف لمدة عامين تزوجا في عام 2005، ولديهما ثلاثة أطفال.