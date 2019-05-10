ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل سعد حمدان لموقع الفن ان مسلسل "موت أميرة" كان من المفترض ان يصوّر في شهر 10 عام 2018 ، لكن لأسباب فنية وسفر احد الممثلين لارتباطه بعمل خارجي تم تأجيل العمل لسنة 2019.
واضاف سعد: "المعلومات التي لدينا حاليا انه في شهر 6 سيتم التصوير، انا شخصيا حزين لأننا لم نستطع ان ننهي الجزء الثاني ليعرض في شهر رمضان لأنه عمل رائع جدا".
واعتبر حمدان ان الجزء الثاني اهم من الجزء الاول والاحداث متصاعدة اكثر، اذ ان الشخصيات في المسلسل تتكاتف ضده وضد الفتاة التي اوهم بها داليا ( الممثلة كارمن لبس) انها ابنتها، وينتقمون منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سعد حمدان يكشف سبب عدم عرض "موت أميرة 2" في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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