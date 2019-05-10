خاص الفن- سعد حمدان يكشف سبب عدم عرض "موت أميرة 2" في شهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل ​سعد حمدان​ لموقع الفن ان مسلسل "​موت أميرة​" كان من المفترض ان يصوّر في شهر 10 عام 2018 ، لكن لأسباب فنية وسفر احد الممثلين لارتباطه بعمل خارجي تم تأجيل العمل لسنة 2019.

واضاف سعد: "المعلومات التي لدينا حاليا انه في شهر 6 سيتم التصوير، انا شخصيا حزين لأننا لم نستطع ان ننهي الجزء الثاني ليعرض في شهر رمضان لأنه عمل رائع جدا".

واعتبر حمدان ان الجزء الثاني اهم من الجزء الاول والاحداث متصاعدة اكثر، اذ ان الشخصيات في المسلسل تتكاتف ضده وضد الفتاة التي اوهم بها داليا ( الممثلة ​كارمن لبس​) انها ابنتها، وينتقمون منهما.