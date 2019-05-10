ميرنا وليد - بيروت - استغربت الممثلة السورية هبة نور ممن يطلقون أحكامهم على الأعمال الدرامية منذ الحلقات الأولى، طالبة من الناس الصبر والتأني لأن القادم أجمل.
وقالت في حديث خاص لموقع "الفن": أتحدث بالعموم بغض النظر عن اسم العمل، لكن الانتظار واجب لعشر حلقات على أقل تقدير حتى يتسنى للناس الحكم على نوعية العمل إن كان جيداً أو سيئاً.
وأكدت ثقتها الكبيرة بنجاح مسلسل "حرملك" الذي تؤدي فيه أحد أدوار البطولة، مشيرة إلى أن هذا العمل يبدو جديداً ولم يسبق له أن طرح في الدراما العربية.
وكانت هبة نور قد غابت عن الأضواء لستة أعوام قبل أن تعود هذا العام عبر "حرملك".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - هبة نور : من المبكر الحكم على الأعمال الدراميةخاص الفن- سعد حمدان يكشف سبب عدم عرض "موت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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