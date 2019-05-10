كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسل خياط يعلن توقفه عن الكتابة في "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الكاتب" والذي يشارك في سباق رمضان الدرامي، ويُعرض عبر مجموعة قنوات أبوظبي وlBCI، وlDC، وART، إلى جانب شبكة نتفلكس، مواصلة النيابة التحقيق في قضية مقتل الفنانة الصاعدة تمارا، والمتهم فيها كاتب الروايات البوليسية يونس جبران، حيث حققت النيابة مع طليقة جبران، وكذلك خطيب القتيلة.

وخرج يونس جبران من السجن بكفالة، مع منعه من السفر، بعدما تطوعت المحامية مجدولين للدفاع عنه، وأعلن "يونس" لمدير نشر أعماله، ومجدولين، فور خروجه أنه قرر التوقف عن الكتابة، وهو قرار لا رجعة فيه، كما أعرب يونس عن إعجابه بجمال مجدولين وثقته بها بعدما اصطحبها إلى عشاء مع أصدقائه.