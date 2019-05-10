كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تصطادين عريسا على طريقة رانيا شاهين في "طلقة حظ" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "طلقة حظ"، مشهداً كوميدياً بين الفنانة رانيا شاهين والفنانة أنعام سالوسة، أثناء حوار بينهما على الطريقة الأمثل لجذب عريس وإجباره على الزواج، اتضح من خلاله فروق التفكير بين جيلي الكبار والشباب.

"طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، محمد أنور، خالد أنور، رانيا شاهين، أيتن عامر، أنعام سالوسة، جيهان خليل، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق.



