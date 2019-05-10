باسم يوسف سعيد بنجاح برنامج “Plant B”

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 01:57 صباحاً - اعرب الفنان المصري الساخر باسم يوسف عن سعادته بنجاح التجربة الجديدة التي يخوضها خلال شهر رمضان من خلال برنامج Plant B.

وكتب باسم يوسف في تدوينة عبر حسابه على الفايسبوك: “في اقل من اربع ايّام و تلات حلقات قناة plantBtv عدت ١٠٠الف مشترك ع اليوتيوب . اللي شغالين في المجال ده عارفين قد ايه صعب ان قناة بادية من الصفر توصل للعدد ده في وقت قصير زي ده.”

وتابع باسم يوسف: “مش بنتكلم ع المشاهدات لا على الاشتراك. و زود على ده كمان اننا بنتكلم في موضوع ممكن يكون زي ما بيقولوا “مثير للجدل” و في رمضان . لكن انا اتفاجأت بكمية الرسايل اللي بتيجي و بتقول قد ايه هما كانوا محتاجين المحتوى ده .”

واضاف باسم يوسف: “انا سعيد جدا برد الفعل . و عارف ان فيه ناس مش مقتنعة. و ده متوقع . انا باقترح أنكم تدوا لنفسكم فرصة. شوفوا الحلقات كلها . ادخلوا على الموقع . شوفوا المقالات اللي هناك. شوفوا ال سي في بتاع الدكاترة اللي استضفناهم. كله على الموقع. و قلت اكتر من مرة مش لازم تبقى نباتي . مجرد اسمع معلومات ممكن تصير اهتمامك . اللينك للحلقة التالتة هنا . حلقة مهمة جدا عن …. ليلة الدخلة

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