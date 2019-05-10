هدى حمدان عن الهام الفضالة: “نعم الرفيجة ونعم الفنانة”

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 01:57 صباحاً - أعربت الفنانة الاردنية هدى حمدان عن مشاركتها بدور “هدى” شقيقة الفنانة إلهام الفضالة، التي تقوم بدور “فاطمة” في مسلسل “حضن الشوك”، الذي يعرض في “روتانا خليجية” الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ونشرت هدى عبر صفحتها بموقع الصور الشهير “إنستقرام” صورًا من المسلسل مع الفنانة إلهام الفضالة، وعلقت عليها قائلة: “اسم شخصيتي في مسلسل حضن الشوك هدى رفيقة فاطمة وأخت دنياها”.