يسرا اللوزي لـ"العين الإخبارية": "قمر هادي" غيّر قرارا مهنيا في حياتي

كشفت الممثلة المصريّة يسرا اللوزي أنَّها اتخذت سابقاً قراراً بعدم المشاركة في عملين خلال وقت واحد للقيام بواجبها تجاه الدور الذي تؤدّيه ومتطلباتها الأسريّة خصوصاً أن لديها طفلة.

وقالت اللوزي (33 عاماً) لـ"العين الإخبارية": "أعرف جيّداً عبء المشاركة في عملين خلال وقت واحد، وخضت هذه التجربة كثيرا؛ لذا فضلت منذ سنوات الاكتفاء بعمل واحد فقط كل عام".

وأضافت أنَّها "وافقت على المشاركة في مسلسل (كلبش 3) وهو عمل محترم وجيّد، لكن أثناء التحضير للتصوير تلقيت عرضاً للمشاركة في مسلسل (قمر هادي)".

وتابعت: "بصراحة شديدة دفعني الفضول لقراءة العمل ووقعت في عشق الشخصية من المشهد الأول، ووجدت نفسي أعود وأشارك في مسلسلين".

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وحول كواليس العمل مع هاني سلامة، قالت يسرا اللوزي إنَّ مسلسل "قمر هادي" هو العمل الأول الذي يجمعهما، والذي تجسِّد فيه شخصية زوجته و"العمل يجمع بين الإثارة والتشويق وأتوقع له نجاحاً كبيراً".

وتوقعت اللوزي أيضاً أن يحقق الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" النجاح الذي حققه الجزأين السابقين "لأن كل فريق العمل أدى دوره بشكل جيّد، كما شكّل نجاح الأجزاء السابقة حافزاً قوياً لدى كل المشاركين في الجزء الثالث".

ونفت اللوزي وجود أي مشروعات فنيّة خلال الفترة المقبلة، لكنها أعربت عن أملها في العودة إلى السينما بعمل مميز ويحمل رسالة ذات قيمة للجمهور.

مسلسل "قمر هادي" بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، نورهان ومريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، مؤمن نور، هاجر عفيفي، آية سماحة، عزوز عادل، هايدي رفعت، كريم سرور، وياسمين ورحاب عرفة.