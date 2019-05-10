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شكرا لقرائتكم خبر عن محدش بيهرب من مصيره.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره بصورة جديدة من الفيل الأزرق2 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق النجم كريم عبد العزيز، جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير فيلم الفيل الأزرق2، وذلك بعد أن انتهاء تصوير أحداث الفيلم بشكل نهائى، والمقرر عرضه خلال الموسم الصيفى المقبل، من إنتاج شركة "سنيرجى فيلم".
ونشر كريم، الصورة عبر حساباته على السوشيال ميديا، صحبها بتعليق: "محدش بيهرب من مصيره.. #الفيل_الأزرق2".
كريم عبد العزيز
يذكر أن "الفيل الأزرق 2" يجمع عددًا كبيرًا من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول الذى حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه فى دور العرض السينمائى.
كريم عبد العزيز من كواليس الفيلم
الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم.
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