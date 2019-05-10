شكرا لقرائتكم خبر عن "تعال تعال" لدنيا سمير غانم وهشام جمال تحقق 3 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "تعال تعال" للنجمة دنيا سمير غانم وهشام جمال، من أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل "بدل الحدوتة 3" ثلاثة ملايين مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها.

وشارك الفنان هشام جمال بالغناء والألحان وظهر كضيف شرف في الحلقة.

وتعد المرة الأولى التى تغنى فيها دنيا سمير غانم باللهجة الخليجية بمشاركة هشام جمال، ونالت الأغنية اشاده كبيره جدا من مشاهديها واطلق البعض علي دنيا بالنجمه المتنوعة التي تجيد كل اللهجات وتؤديها بحرفيه عاليه كأنها من أهل البلد، ومازالت دنيا تبهر جمهورها بأدائها لكافه اللهجات العربيه كاللهجة اللبنانية والمغربية فى أعمالها.

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"بدل الحدوتة ٣" يعرض على قناة cbc حصرياً من إنتاج سينرجى، بطولة دنيا سميرغانم والفنان القدير سمير غانم ومحمد سلام وأحمد رزق وبيومي فؤاد وعمروهبه وشيماء سيف وإخراج خالد الحلفاوي .