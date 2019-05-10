الأمير أباظة يهدى وزير الثقافة السورى ميدالية عروس البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الناقد الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ميدالية عروس البحر المتوسط أرفع ميداليات المهرجان شأنا إلى الناقد السينمائي محمد الأحمد وزير الثقافة السوري تقديرا لدوره الكبير في دعم ورعاية السينما السورية ودوره على مدار عشرين عاما في إثرائها وتقدمها. وكان الوزير قد استقبل الوفد المصري المشارك في الدورة السادسة لمهرجان دمشق السادسة لأفلام الشباب ضم الوفد الكتاب، والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنانة سمية الخشاب، والنقاد سيد محمود سلام نائبا رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي والناقدة ناهد صلاح المدير الشمالي للمهرجان والناقدة ميرفت عمر. وتحدث الوزير خلال اللقاء عن أهمية التعاون الثقافي بين مصر وسوريا ودور مهرجان الأسكندرية في استمرار التواصل خلال فترة الأزمة التي مرت بها سوريا . كما قدم الأمير أباظة الشكر للوزير على قيامه نيابة عن مهرجان الأسكندرية بتسليم درع تكريم الكاتب الراجل حنا مينه إلى اسرته وهو الدرع الذي كان الفنان أيمن زيدان قد تسلمه نيابة عن أسرة الكاتب الراحل خلال الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان في أكتوبر الماضي. حضر اللقاء مراد شاهين مدير عام المؤسسة السورية العامة للسينما، والمخرج صبحي سيف الدين نقيب السينمائيين اللبناني والمخرجة العراقية عايدة شليفر والفنانة اللبنانية دارين حمزة. Advertisements لأمير أباظة يهدي وزير الثقافة السوري ميدالية عروس البحر

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