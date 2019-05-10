ندى بسيوني تعلق على خطأ عبد المنصف أمام الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
علقت الفنانة ندى بسيوني، على الخطأ الذي ارتكبه محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة والزمالك السابق، وتسبب في الهدف الأول لفريق الزمالك.
وكتبت بسيوني عبر حسابها على تويتر: "أصل مسعد عوض كان بيفوت للأهلي"، وأضافت في تغريدة أخرى: "للتوضيح فقط.. الأخطاء واردة أنا برد على بعض من جمهور الزمالك اللي دبحوا مسعد عوض من أول الدوري وماسكين عليه الغلطة دي طول الموسم .. دلوقتي عبد المنصف حارس كبير وله اسمه وكان كابتن نادي الزمالك عمل خطأ هل مطلوب أن تكون دي لغة الحوار .. لكن خطأ لا يقلل من عبد المنصف وتاريخه".
كان مسعد عوض قد تسبب في إحراز صلاح محسن، لاعب الأهلي، هدفا، بعد خطأ منه في مباراة الأهلي وحرس الحدود، ووجهت له اتهامات بتعمده ذلك.
وتقام الآن مباراة الزمالك ووداي دجلة في إطار مباريات الدوري العام، ويتقدم الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.
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