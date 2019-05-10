يا حرام يا ابني.. هكذا خدعت وفاء عامر ابنها- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشفت الفنانة وفاء عامر، أنها لم تقع ضحية لمقلب نجلها "عمر" الذي سبق ونشرت الفيديو الخاص به على حسابها الشخصي عبر موقع "إنستجرام".

وكتبت وفاء: "هو كان فاكر ان هو اللي عمل فيا المقلب، يا حرام يا ابني".

وتشارك الفنانة وفاء عامر هذا العام في مسلسل "حكايتي"، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.