يا حرام يا ابني.. هكذا خدعت وفاء عامر ابنها- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
كشفت الفنانة وفاء عامر، أنها لم تقع ضحية لمقلب نجلها "عمر" الذي سبق ونشرت الفيديو الخاص به على حسابها الشخصي عبر موقع "إنستجرام".
وكتبت وفاء: "هو كان فاكر ان هو اللي عمل فيا المقلب، يا حرام يا ابني".
وتشارك الفنانة وفاء عامر هذا العام في مسلسل "حكايتي"، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.
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