"محدش بيهرب من مصيره".. كريم عبدالعزيز يروج لـ"الفيل الأزرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة من فيلمه الجديد "الفيل الأزرق 2" ليروج بها للفيلم، المقرر عرضه في عيد الفطر. وكتب كريم "الفيل الأزرق 2، مفيش حد بيهرب من مصيره، 2019". يُذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2"، من بطولة كريم عبدالعزبز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر.

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