نصيحة دينية من علي ربيع لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

وجه الفنان علي ربيع نصيحة لجمهوره، عبر حسابه على تويتر.

وكتب ربيع: "لما تقروا قرآن، خلوا جنبكم ورقة وقلم، ولو وقفتوا عند آية قريبة لقلبك وبتحبها، اكتبها في ورقة صغيرة، وحط الورقة في صندوق صغير، واكتب على الصندوق (رسائل ربي)، ولما تحتاج لرسائل في يومك روح علي الصندوق وخد ورقة منهم واقرأ رسالة الله لك".

يذكر أن علي ربيع يعرض له مسلسل "فكرة بمليون جنيه" على قناة mbc مصر، من بطولة صابرين وصلاح عبد الله وسهر الصايغ وكريم عفيفي، من إخراج وائل إحسان.